Take-Two Interactive reporte "GTA VI" au mois de novembre de l'année prochaine

Take-Two Interactive TTWO.O a de nouveau reporté jeudi le lancement de "Grand Theft Auto VI", prolongeant l'attente du titre le plus attendu de l'industrie du jeu vidéo.

La société prévoit désormais de sortir le jeu le 19 novembre 2026, alors que la date de lancement précédente était le 26 mai.