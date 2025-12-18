Taïwan maintient son taux d'intérêt de référence inchangé à 2%, comme prévu

La banque centrale de Taïwan a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, comme prévu, compte tenu de la forte performance de l'économie de l'île axée sur la technologie.

La banque centrale a laissé le taux d'escompte de référence

TWINTR=ECI à 2%.

Dans un sondage Reuters , la totalité des 30 économistes interrogés s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne les paramètres monétaires inchangés.