Taïwan maintient son taux d'intérêt de référence inchangé à 2%, comme prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La banque centrale de Taïwan a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, comme prévu, compte tenu de la forte performance de l'économie de l'île axée sur la technologie.
La banque centrale a laissé le taux d'escompte de référence
TWINTR=ECI à 2%.
Dans un sondage Reuters , la totalité des 30 économistes interrogés s'attendaient à ce que la banque centrale maintienne les paramètres monétaires inchangés.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer