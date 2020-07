Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiwan-Exercices simulant une invasion sur fond de tensions avec Pékin Reuters • 16/07/2020 à 06:55









TAICHUNG, Taiwan, 16 juillet (Reuters) - L'armée de terre, la marine et l'aviation taiwanaises ont mené jeudi des exercices à tirs réels simulant une invasion à repousser, la présidente Tsai Ing-wen déclarant que cela montrait la détermination de l'île à protéger sa démocratie. Des avions de chasse F-16 ont mené des raids tandis que des chars d'assaut ont lancé des roquettes pour détruire des cibles disposées sur une plage. Environ 8.000 membres de l'armée ont pris part à ces exercices annuels, organisés sur une bande côtière située près de Taichung, dans le centre de l'île. Tsai Ing-wen, massivement réélue à la présidence en janvier en promettant de tenir tête à la Chine, a fait de la modernisation de l'armée une priorité. Taiwan a dévoilé l'an dernier la plus importante hausse de son budget de défense en plus de dix ans. La Chine considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Elle a multiplié les exercices militaires près de l'île depuis la réélection de Tsai. (Ann Wang; version française Jean Terzian)

