Taïwan déclare que ses entreprises doivent décider des investissements américains promis

Taïwan s'est engagé à ce que ses entreprises investissent 250 milliards de dollars aux États-Unis

Les décisions d'investissement sont du ressort des entreprises, déclare le président

TSMC investit 165 milliards de dollars dans l'État américain de l'Arizona

Il appartient aux entreprises de décider où dépenser au mieux les 250 milliards de dollars que Taïwan s'est engagé à investir aux États-Unis, mais leur plus grande capacité de production restera dans le pays, a déclaré le président Lai Ching-te vendredi.

Les représentants de l'administration Trump ont signé jeudi un accord commercial réciproque définitif qui confirme un taux de droits de douane américain de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en engageant Taïwan à respecter un calendrier d'élimination ou d'abaissement des droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains.

Les grandes lignes de l'accord conclu le mois dernier comprenaient l'engagement de Taïwan à ce que ses entreprises investissent 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle auxÉtats-Unis.

Ce chiffre comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 2330.TW , le principal producteur mondial de puces avancées qui alimentent la tendance vers l'intelligence artificielle.

Lai Ching-te a déclaré qu'il était entré en fonction il y a deux ans avec le message que la stratégie économique de Taïwan consistait à positionner l'île à l'échelle mondiale et à vendre au monde entier.

"Ce cycle de négociations tarifaires est également une opportunité très importante. Son objectif est précisément de permettre à nos industries de se mondialiser", a-t-il déclaré à la presse, lorsqu'on lui a demandé si les investissements américains de TSMC risquaient de vider l'industrie taïwanaise de sa substance.

"Qu'il s'agisse de TSMC ou d'autres entreprises, tant que leurs centres de recherche et de développement se trouvent à Taïwan, que leurs processus de fabrication avancés se trouvent à Taïwan et que leur plus grande capacité de production se trouve à Taïwan, Taïwan peut continuer à se développer régulièrement", a ajouté Lai Ching-te.

Le gouvernement respecte les décisions d'investissement des entreprises, a-t-il déclaré.

"Cela inclut nos négociations avec les États-Unis cette fois-ci: bien sûr, les 250 milliards de dollars d'investissement se réfèrent aux décisions d'investissement volontaires des entreprises."

TSMC, qui investit 165 milliards de dollars dans l'État américain de l'Arizona pour y construire des usines, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le mois dernier, elle a indiquéque d'autres capacités de production américaines étaient en cours d'élaboration.

L'accord commercial avec les États-Unis devra être approuvé par le parlement taïwanais, où l'opposition contrôle la majorité des sièges.

Le plus grand parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang, a déclaré dans un communiqué que l'accord devrait faire l'objet d'un "examen approfondi" par les législateurs et qu'il ne serait pas adopté à la va-vite.

Le parti a ajouté qu'il préconisait une "loi sur la sécurité nationale des puces" limitant la taille des usines à l'étranger et interdisant le transfert de technologies essentielles sans l'approbation du législateur. Il n'a pas précisé quand il pourrait proposer une telle législation.