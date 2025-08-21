Taïwan augmentera massivement son budget de défense en 2026, face aux appels de Washington

Taïwan prévoit d'augmenter son budget de défense d'un cinquième l'année prochaine, dépassant 3% du produit intérieur brut (PIB), pour renforcer ses capacités face à la Chine et répondre aux appels des États-Unis à renforcer son armée.

Cette décision intervient alors que la Chine, qui considère Taïwan, dirigée de manière démocratique, comme faisant partie de son territoire, a intensifié ses pressions militaires et politiques au cours des cinq dernières années pour affirmer ses revendications, ce que Taipei rejette fermement.

Mais Taïwan doit aussi répondre aux appels de Washington à accroître ses propres dépenses militaires, reflétant une pression similaire à celle exercée par les États-Unis sur l'Europe. Ce mois-ci, le président Lai Ching-te a déclaré vouloir porter les dépenses de défense à plus de 3% du PIB l'année prochaine.

Le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a déclaré aux journalistes que les dépenses de défense pour 2026 s’élèveraient à 949,5 milliards de dollars taïwanais (26,76 milliards d'euros). À 3,32% du PIB, ce niveau dépasse le seuil des 3% pour la première fois depuis 2009, selon les données gouvernementales.

"C’est une nouvelle démonstration concrète, à la fois pour le monde et pour notre peuple, de notre détermination et de notre capacité à défendre la souveraineté et la sécurité nationales, à préserver la stabilité et la sécurité dans la région indopacifique et à assumer nos responsabilités partagées envers le monde", a déclaré Cho Jung-tai jeudi.

Il a ajouté que Taïwan suivait le "modèle de l'Otan" pour inclure les dépenses consacrées aux garde-côtes et aux anciens combattants dans les dépenses totales de défense.

Cela représente une hausse de 22,9% par rapport à cette année, a précisé Hsieh Chi-hsien, directeur du bureau du contrôleur au ministère de la Défense.

Les plans comprenaient plusieurs propositions spéciales de budget de la défense pour un total de 117,6 milliards de dollars taïwanais, pour de nouveaux avions de chasse et le renforcement des défenses navales, largement attendues du ministère de la Défense lors de la prochaine session parlementaire.

Pour la première fois, Taïwan inclut les dépenses pour les garde-côtes dans son budget de défense total, ont déclaré à Reuters deux hauts fonctionnaires informés séparément de la question, sous le couvert de l'anonymat.

Le gouvernement taïwanais a fait de la modernisation militaire une priorité et s’est engagé à augmenter ses dépenses de défense face à la menace chinoise, notamment en développant des sous-marins locaux.

L'armée de l'air chinoise effectue presque quotidiennement des missions dans le ciel de Taïwan et organise périodiquement les exercices, dont le dernier a eu lieu en avril.

(Reportage Yimou Lee, Ben Blanchard et Jeanny Kao, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)