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Taïwan affirme que les États-Unis n'ont pas de calendrier pour les droits de douane sur les puces électroniques et que des conditions préférentielles ont déjà été convenues
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis n'ont pas fixé de calendrier pour l'application des droits de douane au titre de l'article 232 sur les semi-conducteurs, mais des conditions préférentielles ont déjà été convenues dans le cadre d'un accord commercial conclu en janvier, a déclaré jeudi la vice-Première ministre taïwanaise Cheng Li-chiun.

* Les États-Unis suppriment ou réduisent à 15 % certains droits de douane sur les importations taïwanaises dans le cadre d'un accord commercial bilatéral conclu en janvier , couvrant des produits tels que les pièces automobiles et aéronautiques, le bois et l'acier, selon un avis publié au Federal Register. Cette mesure tarifaire est, en effet, rétroactive au 1er mai et sera officiellement publiée jeudi, heure américaine, selon l'avis.

* Aux termes de l'accord de janvier, Taïwan s'est assuré à l'avance un traitement préférentiel dans le cadre de toute mesure future concernant les semi-conducteurs au titre de la section 232, une enquête américaine sur la sécurité nationale portant sur les importations de produits clés tels que les puces électroniques et les produits pharmaceutiques.

* S'exprimant à Taipei, Mme Cheng a déclaré que les États-Unis avaient indiqué à plusieurs reprises qu'ils pourraient imposer des droits de douane liés à la section 232 sur les semi-conducteurs, mais que Taïwan avait obtenu le traitement de la nation la plus favorisée pour les puces grâce à l'accord de janvier.

* Cela signifie que, quelle que soit la date à laquelle les États-Unis proposeront des droits de douane sur les semi-conducteurs au titre de l’article 232, ils devront accorder un traitement préférentiel correspondant aux entreprises taïwanaises investissant aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

* Ces traitements préférentiels déjà garantis resteront inchangés et les États-Unis n’ont pas de calendrier concret pour les droits de douane sur les semi-conducteurs au titre de l’article 232, a déclaré Mme Cheng.

* Taïwan est un important producteur de semi-conducteurs et abrite TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. TSMC investit 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l'État américain de l'Arizona.

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