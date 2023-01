Tabula lance un ETF sur les obligations des pays du Golfe

(NEWSManagers.com) - Tabula Investment Management vient de lancer le premier ETF d'obligations souveraines du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds Ucits ETF (TGCC LN) offre une exposition à un portefeuille d'obligations d'État libellées en dollars et émises par six pays du CCG (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Oman, Bahreïn et Koweït).

« En tant que plus grande région productrice de pétrole au monde, le CCG représente une opportunité d'investissement attrayante pour les investisseurs cherchant à s'exposer à un développement économique rapide et à des pays ayant des projets ambitieux de libéralisation et de diversification de leur économie », explique un communiqué.

TGCC a pour objectif de suivre l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (EGCC). Conçu par Tabula, l'indice est composé d'environ 100 obligations d'État libellées en dollars avec une notation de crédit située entre AA et B. Pour être incluses, les obligations doivent avoir une échéance minimale d'un an et un encours minimal de 500 millions de dollars US. L'indice offre actuellement une exposition à six pays du CCG et applique un plafond par pays de 25 %. L'indice a un rendement actuel de 5,2 % et une durée de 7,8 ans.