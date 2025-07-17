TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 823 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,88%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,32%
A COMPARER A 1,17%
EN DATE DU 19/06/25
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 432 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,792 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,64%
A COMPARER A 1,44%
EN DATE DU 19/06/25
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 185 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 755 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,12%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,70%
A COMPARER A 1,56%
EN DATE DU 17/04/25
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
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