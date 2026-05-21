TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 426 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,111 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,97%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,24%
A COMPARER A 1,18%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 370 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,105 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 84,33%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,86%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 441 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,187 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,49%
A COMPARER A 1,40%
EN DATE DU 19/03/26
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OATei
MATURITE 25/07/47
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 303 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 989 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 67,03%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
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