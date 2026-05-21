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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 426 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,111 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,97%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,24%

A COMPARER A 1,18%

EN DATE DU 19/02/26

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OATi

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 370 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,105 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 84,33%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,86%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OATei

MATURITE 25/07/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 441 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,187 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,95%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,49%

A COMPARER A 1,40%

EN DATE DU 19/03/26

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OATei

MATURITE 25/07/47

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 303 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 989 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 67,03%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,03%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

Inflation
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