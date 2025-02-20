TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 524 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,686 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,83%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
OATi
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 926 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,486 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,15%
A COMPARER A 0,92%
EN DATE DU 19/09/24
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 316 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,180 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 88,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,20%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
OATei
MATURITE 25/07/43
COUPON 0,95%
VOLUME ADJUGE 465 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,644 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,41%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
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