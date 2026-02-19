TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 670 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,838 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 114,17%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,86%
A COMPARER A 1,11%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 525 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,677 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,35%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,18%
A COMPARER A 1,25%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 300 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 967 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,98%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,64%
A COMPARER A 1,78%
EN DATE DU 20/11/25
DATE DE REGLEMENT 23/02/26
