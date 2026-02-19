 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 670 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,838 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 114,17%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,86%

A COMPARER A 1,11%

EN DATE DU 21/08/25

DATE DE REGLEMENT 23/02/26

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 525 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,677 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,35%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,18%

A COMPARER A 1,25%

EN DATE DU 16/10/25

DATE DE REGLEMENT 23/02/26

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 300 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 967 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,98%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,64%

A COMPARER A 1,78%

EN DATE DU 20/11/25

DATE DE REGLEMENT 23/02/26

Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

