TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,198 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,548 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,240%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,19%
TAUX MOYEN PONDERE 2,234%
A COMPARER A 2,219%
EN DATE DU 04/05/26
DATE DE REGLEMENT 13/05/26
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,335 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,72%
TAUX MOYEN PONDERE 2,421%
A COMPARER A 2,476%
EN DATE DU 04/05/26
DATE DE REGLEMENT 6890
BTF 29 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,448 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,435%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,50%
TAUX MOYEN PONDERE 2,434%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,108 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,73%
TAUX MOYEN PONDERE 2,613%
A COMPARER A 2,670%
EN DATE DU 04/05/26
DATE DE REGLEMENT
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