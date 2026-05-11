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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,198 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,548 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,240%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,19%

TAUX MOYEN PONDERE 2,234%

A COMPARER A 2,219%

EN DATE DU 04/05/26

DATE DE REGLEMENT 13/05/26

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,335 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,425%

% SERVI AU PRIX LIMITE 34,72%

TAUX MOYEN PONDERE 2,421%

A COMPARER A 2,476%

EN DATE DU 04/05/26

DATE DE REGLEMENT 6890

BTF 29 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,448 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,435%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,50%

TAUX MOYEN PONDERE 2,434%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,108 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,615%

% SERVI AU PRIX LIMITE 80,73%

TAUX MOYEN PONDERE 2,613%

A COMPARER A 2,670%

EN DATE DU 04/05/26

DATE DE REGLEMENT

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