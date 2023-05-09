TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters09/05/2023 à 14:54
PARIS, 9 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,645 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,25%
TAUX MOYEN PONDERE 3,079%
A COMPARER A 3,089%
EN DATE DU 02/05/23
DATE DE REGLEMENT 11/05/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,630 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,270 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,210%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,205%
A COMPARER A 3,204%
EN DATE DU 02/05/23
DATE DE REGLEMENT 5280
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,400 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,220%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,66%
TAUX MOYEN PONDERE 3,215%
A COMPARER A 3,254%
EN DATE DU 02/05/23
DATE DE REGLEMENT
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