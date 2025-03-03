TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,394 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,646 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,29%
TAUX MOYEN PONDERE 2,396%
A COMPARER A 2,423%
EN DATE DU 24/02/25
DATE DE REGLEMENT 05/03/25
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,340%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,79%
TAUX MOYEN PONDERE 2,33%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7080
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,186 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,345%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,93%
TAUX MOYEN PONDERE 2,339%
A COMPARER A 2,339%
EN DATE DU 24/02/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,016 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,245%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,239%
A COMPARER A 2,241%
EN DATE DU 24/02/25
DATE DE REGLEMENT
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