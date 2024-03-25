TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,520 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,850%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,08%
TAUX MOYEN PONDERE 3,844%
A COMPARER A 3,867%
EN DATE DU 18/03/24
DATE DE REGLEMENT 27/03/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,600 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,350 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,738%
A COMPARER A 3,775%
EN DATE DU 18/03/24
DATE DE REGLEMENT 2999
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,655 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,69%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,20%
TAUX MOYEN PONDERE 3,436%
A COMPARER A 3,526%
EN DATE DU 18/03/24
DATE DE REGLEMENT
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