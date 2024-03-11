TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,397 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,975 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,855%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,56%
TAUX MOYEN PONDERE 3,85%
A COMPARER A 3,860%
EN DATE DU 04/03/24
DATE DE REGLEMENT 13/03/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,820 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,815%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,813%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 4675
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,995 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,88%
TAUX MOYEN PONDERE 3,747%
A COMPARER A 3,792%
EN DATE DU 04/03/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,495 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,910 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,15%
TAUX MOYEN PONDERE 3,45%
A COMPARER A 3,507%
EN DATE DU 04/03/24
DATE DE REGLEMENT
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