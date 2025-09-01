TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,040 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,07%
TAUX MOYEN PONDERE 1,984%
A COMPARER A 1,974%
EN DATE DU 25/08/25
DATE DE REGLEMENT 03/09/25
BTF 19 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,538 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,985%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,50%
TAUX MOYEN PONDERE 1,981%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7196
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,753 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,140 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,009%
A COMPARER A 1,995%
EN DATE DU 25/08/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,890 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,76%
TAUX MOYEN PONDERE 2,02%
A COMPARER A 1,994%
EN DATE DU 25/08/25
DATE DE REGLEMENT
