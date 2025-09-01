 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
01/09/2025

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,040 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,990%

% SERVI AU PRIX LIMITE 18,07%

TAUX MOYEN PONDERE 1,984%

A COMPARER A 1,974%

EN DATE DU 25/08/25

DATE DE REGLEMENT 03/09/25

BTF 19 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,538 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,985%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,50%

TAUX MOYEN PONDERE 1,981%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7196

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,753 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,140 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,009%

A COMPARER A 1,995%

EN DATE DU 25/08/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,890 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,155 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 18,76%

TAUX MOYEN PONDERE 2,02%

A COMPARER A 1,994%

EN DATE DU 25/08/25

DATE DE REGLEMENT

