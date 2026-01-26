 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,599 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,481 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 64,55%

TAUX MOYEN PONDERE 2,021%

A COMPARER A 2,019%

EN DATE DU 19/01/26

DATE DE REGLEMENT 28/01/26

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,220 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 15,69%

TAUX MOYEN PONDERE 2,045%

A COMPARER A 2,048%

EN DATE DU 19/01/26

DATE DE REGLEMENT 9365

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,027 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,090%

% SERVI AU PRIX LIMITE 6,58%

TAUX MOYEN PONDERE 2,084%

A COMPARER A 2,085%

EN DATE DU 19/01/26

DATE DE REGLEMENT

