TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,599 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,481 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,55%
TAUX MOYEN PONDERE 2,021%
A COMPARER A 2,019%
EN DATE DU 19/01/26
DATE DE REGLEMENT 28/01/26
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,69%
TAUX MOYEN PONDERE 2,045%
A COMPARER A 2,048%
EN DATE DU 19/01/26
DATE DE REGLEMENT 9365
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,027 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 6,58%
TAUX MOYEN PONDERE 2,084%
A COMPARER A 2,085%
EN DATE DU 19/01/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer