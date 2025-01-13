TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,397 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,573 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,695%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,691%
A COMPARER A 2,704%
EN DATE DU 06/01/25
DATE DE REGLEMENT 15/01/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,960 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,593%
A COMPARER A 2,592%
EN DATE DU 06/01/25
DATE DE REGLEMENT 8772
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,89%
TAUX MOYEN PONDERE 2,493%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,705 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,49%
TAUX MOYEN PONDERE 2,489%
A COMPARER A 2,435%
EN DATE DU 06/01/25
DATE DE REGLEMENT
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