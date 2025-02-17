TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,894 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,737 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,19%
TAUX MOYEN PONDERE 2,452%
A COMPARER A 2,475%
EN DATE DU 10/02/25
DATE DE REGLEMENT 19/02/25
BTF 17 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,555 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,430%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,09%
TAUX MOYEN PONDERE 2,428%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8726
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,097 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,756 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,375%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,21%
TAUX MOYEN PONDERE 2,369%
A COMPARER A 2,358%
EN DATE DU 10/02/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,994 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,816 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,280%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,77%
TAUX MOYEN PONDERE 2,276%
A COMPARER A 2,224%
EN DATE DU 10/02/25
DATE DE REGLEMENT
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