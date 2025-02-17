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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 17/02/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,894 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,737 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,455%

% SERVI AU PRIX LIMITE 55,19%

TAUX MOYEN PONDERE 2,452%

A COMPARER A 2,475%

EN DATE DU 10/02/25

DATE DE REGLEMENT 19/02/25

BTF 17 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,555 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,430%

% SERVI AU PRIX LIMITE 27,09%

TAUX MOYEN PONDERE 2,428%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8726

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,097 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,756 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,375%

% SERVI AU PRIX LIMITE 66,21%

TAUX MOYEN PONDERE 2,369%

A COMPARER A 2,358%

EN DATE DU 10/02/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,994 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,816 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,280%

% SERVI AU PRIX LIMITE 42,77%

TAUX MOYEN PONDERE 2,276%

A COMPARER A 2,224%

EN DATE DU 10/02/25

DATE DE REGLEMENT

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