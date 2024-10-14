TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,496 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,145 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,140%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,24%
TAUX MOYEN PONDERE 3,138%
A COMPARER A 3,167%
EN DATE DU 07/10/24
DATE DE REGLEMENT 16/10/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,895 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,995%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,28%
TAUX MOYEN PONDERE 2,994%
A COMPARER A 3,016%
EN DATE DU 07/10/24
DATE DE REGLEMENT 8423
BTF 31 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 694 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,630 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,900%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,54%
TAUX MOYEN PONDERE 2,897%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 21,21%
TAUX MOYEN PONDERE 2,73%
A COMPARER A 2,746%
EN DATE DU 07/10/24
DATE DE REGLEMENT
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