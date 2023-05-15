TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters15/05/2023 à 14:56
PARIS, 15 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,494 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,615 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,125%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,27%
TAUX MOYEN PONDERE 3,121%
A COMPARER A 3,079%
EN DATE DU 09/05/23
DATE DE REGLEMENT 17/05/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,970 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,215%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,60%
TAUX MOYEN PONDERE 3,214%
A COMPARER A 3,205%
EN DATE DU 09/05/23
DATE DE REGLEMENT 4721
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,050 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,145%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,12%
TAUX MOYEN PONDERE 3,128%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,494 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,249%
A COMPARER A 3,215%
EN DATE DU 09/05/23
DATE DE REGLEMENT
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