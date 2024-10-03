TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,485 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,328 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,86%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/10/24
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 6,165 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,231 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,92%
A COMPARER A 2,95%
EN DATE DU 05/09/24
DATE DE REGLEMENT 07/10/24
OAT
MATURITE 25/06/49
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 1,917 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,540 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,02%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,42%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/10/24
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,415 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,823 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,55%
A COMPARER A 3,49%
EN DATE DU 05/09/24
DATE DE REGLEMENT 07/10/24
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