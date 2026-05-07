TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 7,213 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,781 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,34%
TAUX MOYEN PONDERE 3,61%
A COMPARER A 3,73%
EN DATE DU 02/04/26
DATE DE REGLEMENT 11/05/26
OAT
MATURITE 25/05/42
COUPON 3,60%
VOLUME ADJUGE 2,506 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,061 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,09%
A COMPARER A 3,98%
EN DATE DU 05/02/26
DATE DE REGLEMENT 11/05/26
OAT
MATURITE 25/05/46
COUPON 4,10%
VOLUME ADJUGE 1,867 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,633 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,36%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,22%
A COMPARER A 4,04%
EN DATE DU 05/03/26
DATE DE REGLEMENT 11/05/26
OAT
MATURITE 25/05/57
COUPON 4,40%
VOLUME ADJUGE 1,911 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,664 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,48%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/05/26
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