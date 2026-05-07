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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/35

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 7,213 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,781 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,08%

% SERVI AU PRIX LIMITE 71,34%

TAUX MOYEN PONDERE 3,61%

A COMPARER A 3,73%

EN DATE DU 02/04/26

DATE DE REGLEMENT 11/05/26

OAT

MATURITE 25/05/42

COUPON 3,60%

VOLUME ADJUGE 2,506 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,061 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,28%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,09%

A COMPARER A 3,98%

EN DATE DU 05/02/26

DATE DE REGLEMENT 11/05/26

OAT

MATURITE 25/05/46

COUPON 4,10%

VOLUME ADJUGE 1,867 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,633 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,36%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,22%

A COMPARER A 4,04%

EN DATE DU 05/03/26

DATE DE REGLEMENT 11/05/26

OAT

MATURITE 25/05/57

COUPON 4,40%

VOLUME ADJUGE 1,911 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,664 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,64%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,48%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/05/26

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