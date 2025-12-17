T1 Energy progresse grâce au démarrage de la construction d'une installation de cellules solaires

17 décembre - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N ont augmenté d'environ 4 % à 5,65 $ avant la mise sur le marché

** La société commence la construction de l'usine de cellules solaires G2_Austin, un investissement prévu de 400 à 425 millions de dollars dans la fabrication de pointe aux États-Unis ** TE ajoute que la première phase de l'usine devrait avoir une capacité annuelle de 2,1 gigawatts (GW) de cellules solaires TOPCon à haut rendement, et commencer à produire des cellules d'ici la fin de 2026

** La deuxième phase de G2 devrait être de 3,2 GW et pourrait être étendue si la demande de cellules augmente

** « G2_Austin est une pièce maîtresse de notre stratégie de construction d'une chaîne d'approvisionnement solaire intégrée en polysilicium aux États-Unis », a déclaré Dan Barcelo, directeur général.

** À la dernière clôture, TE a augmenté d'environ 111% depuis le début de l'année