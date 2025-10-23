T1 Energy glisse après une offre directe d'actions d'un montant de 72 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fournisseur de solutions énergétiques T1 Energy TE.N chutent de 8,8 % à 3,69 $ avant la mise sur le marché

** TE conclut des accords avec des investisseurs institutionnels existants et nouveaux pour vendre 72 millions de dollars d'actions ordinaires de la société dans le cadre d'une offre directe enregistrée

** La société émettra 22,2 millions d'actions à 3,25 $ chacune, soit une décote de 21 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TE utilisera le produit de l'émission pour des investissements et le développement de partenariats, ainsi que pour l'avancement de la technologie énergétique et des projets d'infrastructure

** A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement pour l'offre

** À la dernière clôture, l'action TE a progressé de 59,3 % depuis le début de l'année