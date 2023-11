T. Rowe Price et IFC vont lancer un fonds obligataire sur l’économie bleue dans les marchés émergents

La société de gestion américaine T. Rowe Price et l’International Finance Corporation (IFC), organisme de développement du secteur privé dans les marchés émergents, ont dévoilé, ce lundi, leurs plans pour le futur lancement d’une stratégie obligataire sur l’économie marine dans les pays émergents.

Les deux institutions entendent lever des fonds pour la T. Rowe Price Emerging Markets Blue Economy Bond Strategy, qui investira dans des obligations bleues émises par des institutions financières et des sociétés de secteurs de l’économie réelle. Une obligation bleue vise à financer des projets marins et océaniques aux retombées positives pour l’environnement, l’économie et le climat. L’IFC a, depuis 2020, a investi plus de 1,4 milliard de dollars dans 12 obligations bleues.

Afin de soutenir l’offre d’obligations bleues émises par des emprunteurs du secteur réel, les activités d’investissements de la stratégie seront complétées par un mécanisme d’assistance technique, géré par l’IFC, conçu pour accroître la qualité et la quantité des émissions d’obligations bleues sur les marchés émergents.

L'Agefi