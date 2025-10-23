T-Mobile revoit ses prévisions annuelles à la hausse, le nombre d'abonnés dépassant les estimations grâce aux mises à jour de l'iPhone

T-Mobile TMUS.O a ajouté plus d'un million d'abonnés mensuels à ses services sans fil, dépassant ainsi les estimations au troisième trimestre et relevant ses prévisions annuelles, grâce à une vague de clients qui ont quitté leurs rivaux pendant la période cruciale du lancement de l'iPhone.

Pour les opérateurs de téléphonie mobile américains, le troisième trimestre est une période saisonnière critique car les derniers modèles d'iPhone d'Apple AAPL.O déclenchent généralement un pic de mises à jour et de nouveaux abonnements.

"Au troisième trimestre, nous avons atteint un niveau record dans la perception de notre réseau parmi les personnes qui changent d'opérateur, ce qui explique en grande partie la surperformance que nous observons", a déclaré jeudi le futur directeur général de l'opérateur, Srinivasan Gopalan.

"Il s'agit de notre meilleure performance pour l'iPhone"

Les forfaits haut de gamme de T-Mobile lui ont permis de gagner une plus grande part des "jump-balls" dans ce que les analystes ont décrit comme un environnement de "chaises musicales".

Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile payant une facture mensuelle est le plus élevé enregistré par T-Mobile au troisième trimestre depuis plus de dix ans. Les analystes s'attendaient à 844 900 nouveaux abonnés, selon FactSet.

Cependant, les actions ont glissé d'environ 2 % dans les premiers échanges après que la société ait augmenté ses prévisions de dépenses annuelles en capital de 500 millions de dollars pour atteindre environ 10 milliards de dollars, en raison de l'inclusion de UScellular, récemment acquis.

LE PLAN SATELLITE ATTIRE LES CLIENTS

T-Mobile attire également des clients avec son plan T-Satellite, qui permet aux utilisateurs de se connecter dans des zones rurales ou éloignées où le service sans fil traditionnel est limité.

La grande majorité des utilisateurs qui optent pour le service direct à la cellule l'obtiennent grâce au plan "Experience Beyond" de T-Mobile, qui l'offre sans coût supplémentaire, a déclaré à Reuters Mike Katz, président du marketing, de la stratégie et des produits de T-Mobile.

T-Satellite, qui a été lancé commercialement en juillet avec un accès limité aux SMS, aux MMS, à la messagerie photo et à de courts clips audio, prend désormais en charge des applications très répandues, telles que WhatsApp, Google Maps et X.

L'opérateur prévoit désormais d'ajouter entre 7,2 et 7,4 millions de clients nets postpayés en 2025, alors qu'il prévoyait auparavant entre 6,1 et 6,4 millions d'ajouts.

Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre s'est élevé à 21,96 milliards de dollars, alors que les prévisions étaient de 21,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.