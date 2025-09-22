T-Mobile nomme le vétéran Srini Gopalan au poste de directeur général pour piloter la stratégie dans un contexte de concurrence féroce

T-Mobile TMUS.O a déclaré lundi que l'initié Srini Gopalan prendrait le relais de Mike Sievert en tant que directeur général le 1er novembre, marquant une transition de leadership alors que la société de télécommunications s'efforce de défendre son avance en matière de 5G sur un marché sans fil américain saturé.

Les opérateurs de téléphonie mobile sont confrontés à un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés, à une concurrence accrue et à des consommateurs de plus en plus prudents, peu enclins à payer pour des forfaits haut de gamme.

Le secteur a également connu une consolidation importante ces dernières années, comme en témoigne la fusion de 26 milliards de dollars entre T-Mobile et Sprint en 2020. Cette opération a remodelé le paysage des télécommunications aux États-Unis, en faisant de Verizon, AT&T et T-Mobile les trois grandes entreprises de télécommunications dominantes, tout en attirant l'attention des autorités de la concurrence.

Interrogé sur les fusions et acquisitions à venir, Srini Gopalan a déclaré à Reuters que l'entreprise se concentrait désormais sur l'investissement dans les activités liées au spectre et à la fibre optique.

T-Mobile a profité de la fusion avec Sprint pour élargir sa clientèle, en gagnant des parts sur les marchés des services postpayés et prépayés et en se positionnant comme l'opérateur à la croissance la plus rapide du secteur.

Sous la direction de Mike Sievert, l'entreprise a dépassé AT&T pour devenir le deuxième opérateur sans fil en termes d'abonnés aux États-Unis, derrière Verizon.

Les promotions agressives de T-Mobile, les avantages supplémentaires et les partenariats avec des services de streaming l'ont également aidé à maintenir son avance sur ses rivaux.

Mike Sievert, qui est devenu directeur général en avril 2020, occupera le poste nouvellement créé de vice-président et conseillera sur la stratégie à long terme, l'innovation et le développement des talents. Les actions de T-Mobile ont surpassé celles d'AT&T et de Verizon pendant son mandat.

Srini Gopalan "apporte une grande expérience et est un leader très impressionnant, et ils ont géré cette transition de manière exceptionnelle. Je ne m'attends pas du tout à une baisse des performances de T-Mobile", a déclaré Craig Moffett, analyste chez MoffettNathanson.

Srini Gopalan, actuellement directeur général des opérations de T-Mobile, a occupé des postes de direction chez Bharti Airtel, Capital One et Vodafone. Plus récemment, il a été directeur général des activités de Deutsche Telekom en Allemagne, où il a réussi à doubler le taux de croissance de l'entreprise et à développer son activité dans le domaine de la fibre optique.