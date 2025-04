T-Mobile manque les attentes trimestrielles en termes d'abonnés

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - T-Mobile, dont le titre se replie de plus de 5% en avant-Bourse, a recruté moins d'abonnés qu'attendu par les analystes au premier trimestre. Au cours de cette période, l'opérateur télécoms a déclaré un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 20,89 milliards de dollars (contre 20,62 milliards attendus).La firme basée dans l'État de Washington a gagné 495000 abonnés mensuels au cours des trois premiers mois de 2025, là où le marché tablait sur 506400 nouvelles souscriptions.

