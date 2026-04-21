T-Mobile en hausse après l'annonce de négociations en vue d'une fusion avec Deutsche Telekom

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21 avril - ** Les actions de T-Mobile TMUS.O augmentent de 1,34% à 201,03 dollars suite à un rapport de Bloomberg News selon lequel l'actionnaire majoritaire Deutsche Telekom

DTEGn.DE discute d'un accord de fusion

** TMUS est en passe de connaître sa cinquième séance de hausse consécutive

** Selon le rapport, l'entité combinée cherchera à être cotée aux États-Unis et dans une grande bourse européenne

** Deutsche Telekom détient déjà 52,8 % de TMUS

** TMUS est en hausse de 0,8 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 Communication Services .SPLRCL , qui est en hausse de 3,5 % au cours de la même période