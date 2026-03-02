 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

T-Mobile contre-attaque Verizon Wireless au sujet de fausses promesses publicitaires
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

T-Mobile TMUS.O a intenté une contre-action en justice contre Verizon Wireless VZ.N , accusant son plus grand rival de se livrer à une publicité de type "appât et échange" pour inciter les consommateurs à changer d'opérateur de téléphonie mobile. Ce procès fait suite à celui intenté par Verizon Wireless le 4 février dernier pour contester les publicités de T-Mobile promettant aux consommateurs des économies annuelles de plus de 1 000 dollars s'ils changent d'opérateur.

Dans une plainte déposée vendredi soir au tribunal fédéral de Manhattan, T-Mobile a déclaré que la promesse de Verizon d'une "meilleure affaire" si les consommateurs apportaient leurs factures T-Mobile ou AT&T Mobility T.N et changeaient d'opérateur est une ruse car Verizon ne peut pas offrir des plans de service comparables à des prix inférieurs.

Une partie de la campagne comprend des panneaux d'affichage et des kiosques représentant George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin, la bouche ouverte, étonnés par l'offre de Verizon. "La campagne "Better Deal" est un classique "appât et échange" par lequel Verizon attire de nombreux consommateurs avec une fausse promesse d'économies et tente ensuite de leur vendre des produits et services plus chers

", a déclaré T-Mobile.

Ni Verizon ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

Dans son procès, Verizon a accusé T-Mobile de comparer ses tarifs promotionnels avec les tarifs standard de Verizon et de gonfler la valeur des services que "les autres ne prennent pas en compte." T-Mobile a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Les deux actions en justice visent à faire cesser les publicités incriminées, à obtenir des dommages-intérêts triplés pour publicité mensongère intentionnelle présumée en vertu de la loi fédérale Lanham Act, ainsi que des dommages-intérêts pour violation des lois new-yorkaises contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales.

T-Mobile est basé à Bellevue, dans l'État de Washington, et Verizon à New York.

Verizon et T-Mobile comptaient respectivement 146,9 millions et 142,4 millions d'abonnés au 31 décembre, selon les rapports financiers des entreprises. AT&T se classe troisième avec 120,1 millions d'abonnés.

Valeurs associées

AT&T
28,085 USD NYSE +0,32%
T-MOBILE US
215,5971 USD NASDAQ -0,69%
VERIZON COMM
49,835 USD NYSE -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:52 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite

  • ( AFP / STR )
    USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 16:38 

    L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes sur les infrastructures du Golfe, blocage d'Ormuz: choc mondial sur l'énergie
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:26 

    Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street évolue dans le rouge
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:23 

    La Bourse de New York évoluait dans le rouge lundi face à la guerre au Moyen-Orient, les valeurs de la défense et de l'énergie tirant leur épingle du jeu tandis que celles de l'aérien et du tourisme sont plombées. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank