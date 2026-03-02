T-Mobile contre-attaque Verizon Wireless au sujet de fausses promesses publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

T-Mobile TMUS.O a intenté une contre-action en justice contre Verizon Wireless VZ.N , accusant son plus grand rival de se livrer à une publicité de type "appât et échange" pour inciter les consommateurs à changer d'opérateur de téléphonie mobile. Ce procès fait suite à celui intenté par Verizon Wireless le 4 février dernier pour contester les publicités de T-Mobile promettant aux consommateurs des économies annuelles de plus de 1 000 dollars s'ils changent d'opérateur.

Dans une plainte déposée vendredi soir au tribunal fédéral de Manhattan, T-Mobile a déclaré que la promesse de Verizon d'une "meilleure affaire" si les consommateurs apportaient leurs factures T-Mobile ou AT&T Mobility T.N et changeaient d'opérateur est une ruse car Verizon ne peut pas offrir des plans de service comparables à des prix inférieurs.

Une partie de la campagne comprend des panneaux d'affichage et des kiosques représentant George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin, la bouche ouverte, étonnés par l'offre de Verizon. "La campagne "Better Deal" est un classique "appât et échange" par lequel Verizon attire de nombreux consommateurs avec une fausse promesse d'économies et tente ensuite de leur vendre des produits et services plus chers

", a déclaré T-Mobile.

Ni Verizon ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

Dans son procès, Verizon a accusé T-Mobile de comparer ses tarifs promotionnels avec les tarifs standard de Verizon et de gonfler la valeur des services que "les autres ne prennent pas en compte." T-Mobile a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Les deux actions en justice visent à faire cesser les publicités incriminées, à obtenir des dommages-intérêts triplés pour publicité mensongère intentionnelle présumée en vertu de la loi fédérale Lanham Act, ainsi que des dommages-intérêts pour violation des lois new-yorkaises contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales.

T-Mobile est basé à Bellevue, dans l'État de Washington, et Verizon à New York.

Verizon et T-Mobile comptaient respectivement 146,9 millions et 142,4 millions d'abonnés au 31 décembre, selon les rapports financiers des entreprises. AT&T se classe troisième avec 120,1 millions d'abonnés.