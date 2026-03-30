Sysco rachète Jetro Restaurant Depot pour 29 milliards de dollars

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Sysco SYY.N achètera le fournisseur pour la restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré les sociétés lundi, une décision qui renforcerait la portée du distributeur alimentaire américain sur le marché de la restauration indépendante sensible aux prix.

Les actions de Sysco, dont la capitalisation boursière s'élève à 39,2 milliards de dollars, étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse, après que la société a également déclaré qu'elle financerait l'opération au moyen de 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi que de 1 milliard de dollars de liquidités et d'actions disponibles.

Restaurant Depot, entreprise familiale, est un fournisseur de gros de produits en libre-service, qui vend directement aux propriétaires d'entreprises. L'opération permettrait de compléter l'activité de livraison à grande échelle de Sysco, qui dessert les restaurants, les hôpitaux et les hôtels.

Les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco, selon les termes de l'accord. Ils détiendront 16 % de Sysco à la clôture de l'opération, ont indiqué les entreprises.

Sysco suspend également son programme de rachat d'actions et a réaffirmé ses prévisions annuelles.

Connue pour ses steaks, ses filets et ses produits surgelés, qu'elle fournit à des chaînes de restauration rapide telles que KFC et Subway, Sysco avait relevé ses prévisions de bénéfices annuels plus tôt dans l'année, bénéficiant d'une demande résiliente malgré les pressions macroéconomiques.