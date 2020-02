Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Deux morts dans une attaque à la bombe des YPG, dit Ankara Reuters • 17/02/2020 à 00:33









AMMAN/ANKARA, 17 février (Reuters) - Une attaque à la voiture piégée perpétrée dimanche par la milice kurde YPG (Unités de protection du peuple) a tué deux personnes et blessé cinq autres à Tel Abyad, ville du nord-est de la Syrie située près de la frontière avec la Turquie, a déclaré le gouvernement turc. La ville de Tel Abyad, d'où les miliciens kurdes des YPG ont été chassés par des groupes armés soutenus par Ankara dans le cadre de la vaste offensive engagée par la Turquie dans la région en octobre dernier, est depuis le théâtre d'explosions en séries qui ont tué des dizaines de civils. "L'auteur de l'attentat a été capturé de même qu'un autre terroriste venu dans la région avec un véhicule piégé pour une seconde attaque", a indiqué le ministère turc de la Défense dans un communiqué. Citant des sources sécuritaires, l'agence de presse officielle turque Anatolie avait rapporté plus tôt que quatre civils avaient été tués dans l'attaque. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les YPG. Ankara considère les YPG comme une organisation terroriste en raison de leurs liens avec les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). (Suleimain al Khalidi à Amman et Tuvan Gumrukcu à Ankara; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.