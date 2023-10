SYNTHESE 2-Les grandes banques américaines affichent des bénéfices en hausse, mais les consommateurs restent prudents

(Mise à jour des actions, ajout de contexte, détails sur les provisions pour prêts)

NEW YORK, 13 octobre (Reuters) - Les principales banques américaines ont déclaré vendredi que la hausse des taux d'intérêt avait stimulé leurs bénéfices malgré le ralentissement de l'économie et les signes d'un comportement plus prudent de la part des consommateurs.

Les résultats de JPMorgan JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N indiquent que les taux d'intérêt plus élevés de la Réserve fédérale américaine leur ont permis de facturer davantage sur les prêts tout en augmentant plus lentement les taux sur les dépôts. Les consommateurs commencent à épuiser leur épargne, ont déclaré les banques, et Citibank et Wells Fargo ont noté que les pertes sur les cartes de crédit et d'autres dettes commençaient à augmenter.

La politique monétaire agressive de la Fed a rendu les emprunts et les remboursements plus coûteux pour les consommateurs et les entreprises, tandis que les banques ralentissent le flux de crédit et renforcent leurs niveaux de liquidités après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de deux autres prêteurs au début de l'année.

Jane Fraser, directeur général de Citigroup, a déclaré qu'elle constatait une décélération continue des dépenses , indiquant "un consommateur de plus en plus prudent"

Le troisième plus grand banque américain a déclaré que les niveaux d'impayés étaient encore faibles par rapport aux niveaux historiques, mais il a mis de côté plus d'argent pour couvrir les créances douteuses .

Wells Fargo a déclaré que les charges-offs , ou les prêts radiés, augmentaient dans son portefeuille de cartes de crédit. La moyenne des prêts commerciaux et des prêts à la clientèle a baissé par rapport au deuxième trimestre, car la hausse des taux et le ralentissement de l'économie ont affaibli la croissance des prêts, a déclaré le directeur général de Wells Fargo, Charlie Scharf, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Alors que l'économie a continué à être résistante, nous voyons l'impact du ralentissement économique avec des soldes de prêts en baisse et des charges-offs continuant à se détériorer modestement", a déclaré Scharf dans le communiqué de presse de la banque.

Le banque régional PNC Financial Services PNC.N , quant à lui, a fait état d'une augmentation des impayés sur les prêts à la consommation.

Les dirigeants des banques ont également réitéré leurs inquiétudes quant aux nouvelles règles de capital proposées en juillet , qui pourraient restreindre les prêts et les inciter à abandonner certains produits.

Toutefois, les perspectives ne sont pas aussi négatives que certaines banques le pensaient auparavant. JPMorgan Chase a déclaré que ses économistes avaient révisé leurs perspectives pour l'économie au début de ce trimestre en faveur d'une croissance modeste pendant quelques trimestres jusqu'en 2024, plutôt que de montrer une légère récession, ce qui a contribué à sa décision de libérer des réserves nettes de 113 millions de dollars.

Citi et Wells Fargo, quant à elles, ont fait état de provisions pour créances douteuses inférieures aux prévisions des analystes.

JPMorgan a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que la croissance des dépenses était chiffre d'affaires aux tendances antérieures à la pandémie, les consommateurs commençant à utiliser leur épargne.

"Actuellement, les consommateurs et les entreprises américaines restent généralement en bonne santé, bien que les consommateurs dépensent leurs réserves de liquidités excédentaires", a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan.

HAUSSE DES BÉNÉFICES, BAISSE DES DÉPÔTS

Les banques ont généralement enregistré une hausse des revenus nets d'intérêts (NII), c'est-à-dire la différence entre ce qu'elles gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, car elles ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt.

JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, respectivement premier, troisième et quatrième prêteurs américains, ont également revu à la hausse leurs perspectives en matière de revenus nets d'intérêts.

Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management Corp à Chicago, qui détient des actions de JPMorgan, a déclaré que "ce que vous voyez, c'est que les grandes banques avec des activités très diversifiées ont eu de très bons résultats"

M. Dimon a déclaré que les résultats bénéficiaient d'un "surcroît de bénéfices" sur le NII, mais que cela se normaliserait au fil du temps. Les dirigeants des banques ont déclaré qu'ils ne considéraient pas les niveaux actuels de NII comme durables.

En revanche, le NII de PNC a diminué. La banque a déclaré que les rendements plus élevés des actifs productifs d'intérêts ont été plus que compensés par l'augmentation des coûts de financement.

JPMorgan Chase, Wells, Citi et PNC ont toutes signalé une baisse des dépôts moyens.

Les banques ont également mis en garde contre les propositions d'augmentation des fonds propres des banques par les régulateurs, qui, selon elles, pourraient rendre un certain nombre de leurs produits et services non rentables .

Les actions de JPMorgan et de Wells Fargo ont augmenté de 1 à 3 %. Les actions de Citi ont clôturé en légère baisse, annulant un gain antérieur, et PNC a chuté. L'indice KBW des actions bancaires .BKX , qui comprend les prêteurs régionaux, a reculé de 0,4 %.

"Les actions bancaires ont été évaluées pour rien d'autre que de mauvaises nouvelles pendant un certain temps et ont considérablement sous-performé", a déclaré Rick Meckler, un partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial.

"Aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un rallye de soulagement où les investisseurs voient que le tableau des principales banques centrales n'est pas aussi négatif qu'ils le craignaient, en particulier en ce qui concerne leurs perspectives."