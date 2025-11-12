Synopsys va supprimer environ 10 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Synopsys SNPS.O va licencier environ 10 % de ses effectifs, le fabricant de logiciels de conception de puces cherchant à réorienter ses investissements vers des opportunités de croissance clés, selon une déclaration réglementaire déposée mercredi.