 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 250,68
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Synopsys prévoit de supprimer 10 % des emplois après la conclusion de l'accord avec Ansys
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contexte et la restructuration dans les paragraphes 5 à 10)

Synopsys SNPS.O va licencier environ 10 % de ses effectifs, soit environ 2 000 employés, car le fabricant de logiciels de conception de puces cherche à réorienter ses investissements vers des opportunités de croissance, selon une déclaration réglementaire déposée mercredi.

Cette décision intervient après que la société a finalisé l'acquisition de la société de conception d'ingénierie Ansys pour 35 milliards de dollars en espèces et en actions au début de l'année et qu'elle a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre en septembre.

Synopsys a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats financiers soient grevés d'une charge avant impôts comprise entre 300 et 350 millions de dollars, couvrant les indemnités de départ et autres prestations de cessation d'emploi non récurrentes, ainsi que les coûts associés à certaines fermetures de sites.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de procéder à la majorité des réductions d'effectifs au cours de l'exercice 2026 et d'achever la majeure partie du plan de restructuration d'ici à la fin de l'exercice 2027.

Une vague de licenciements a frappé les entreprises mondiales cette année, les employeurs américains ayant supprimé plus de 150 000 emplois en octobre , ce qui représente la plus forte réduction pour ce mois depuis plus de 20 ans, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas publié la semaine dernière.

Les entreprises technologiques ont été les premières à supprimer des emplois dans le secteur privé, suivies par les détaillants et le secteur des services, a indiqué la société mondiale d'outplacement.

Synopsys, qui compte parmi ses partenaires des sociétés telles que Nvidia NVDA.O, Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O , fournit des logiciels et du matériel utilisés pour concevoir des processeurs avancés.

La société a connu un ralentissement en Chine, en grande partie à cause des nouvelles restrictions à l'exportation qui ont perturbé les débuts de la conception dans le pays et des difficultés rencontrées par un client important de la fonderie.

Début juillet, les États-Unis ont levé les restrictions imposées fin mai sur les exportations vers la Chine des développeurs de logiciels de conception de puces.

Valeurs associées

INTEL
37,9000 USD NASDAQ +0,05%
QUALCOMM
176,4890 USD NASDAQ +1,44%
SYNOPSYS
398,2700 USD NASDAQ +0,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank