Synopsys prévoit de supprimer 10 % des emplois après la conclusion de l'accord avec Ansys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contexte et la restructuration dans les paragraphes 5 à 10)

Synopsys SNPS.O va licencier environ 10 % de ses effectifs, soit environ 2 000 employés, car le fabricant de logiciels de conception de puces cherche à réorienter ses investissements vers des opportunités de croissance, selon une déclaration réglementaire déposée mercredi.

Cette décision intervient après que la société a finalisé l'acquisition de la société de conception d'ingénierie Ansys pour 35 milliards de dollars en espèces et en actions au début de l'année et qu'elle a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre en septembre.

Synopsys a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats financiers soient grevés d'une charge avant impôts comprise entre 300 et 350 millions de dollars, couvrant les indemnités de départ et autres prestations de cessation d'emploi non récurrentes, ainsi que les coûts associés à certaines fermetures de sites.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de procéder à la majorité des réductions d'effectifs au cours de l'exercice 2026 et d'achever la majeure partie du plan de restructuration d'ici à la fin de l'exercice 2027.

Une vague de licenciements a frappé les entreprises mondiales cette année, les employeurs américains ayant supprimé plus de 150 000 emplois en octobre , ce qui représente la plus forte réduction pour ce mois depuis plus de 20 ans, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas publié la semaine dernière.

Les entreprises technologiques ont été les premières à supprimer des emplois dans le secteur privé, suivies par les détaillants et le secteur des services, a indiqué la société mondiale d'outplacement.

Synopsys, qui compte parmi ses partenaires des sociétés telles que Nvidia NVDA.O, Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O , fournit des logiciels et du matériel utilisés pour concevoir des processeurs avancés.

La société a connu un ralentissement en Chine, en grande partie à cause des nouvelles restrictions à l'exportation qui ont perturbé les débuts de la conception dans le pays et des difficultés rencontrées par un client important de la fonderie.

Début juillet, les États-Unis ont levé les restrictions imposées fin mai sur les exportations vers la Chine des développeurs de logiciels de conception de puces.