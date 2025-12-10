 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Synopsys dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à une forte demande d'outils de conception de puces
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O a dépassé les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses outils de conception de puces, ce qui a fait grimper ses actions de 5% dans les échanges prolongés.

Synopsys, dont les logiciels sont utilisés par les fabricants de semi-conducteurs pour concevoir et vérifier les puces, a bénéficié de l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle et l'informatique avancée, qui nécessitent des architectures de puces de plus en plus complexes.

Elle a également bénéficié de son partenariat avec Nvidia

NVDA.O , Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O .

La semaine dernière, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans le fabricant de logiciels de conception de puces dans le cadre d'un partenariat pluriannuel élargi visant à développer conjointement de nouveaux outils pour la conception de produits dans tous les secteurs à l'aide de sa technologie d'IA.

Le mois dernier, la société basée à Sunnyvale, en Californie, a annoncé son intention de licencier environ 10 % de ses effectifs, expliquant que cette mesure lui permettrait de réinvestir dans des domaines de croissance tels que la conception basée sur l'IA et les solutions au niveau du système.

Synopsys a également finalisé l'acquisition du fabricant de logiciels de simulation Ansys en juillet, une opération qui a contribué à hauteur de 667,7 millions de dollars au chiffre d'affaires du quatrième trimestre. L'opération, annoncée au début de l'année dernière, a fait l'objet d'un examen approfondi de la concurrence sur certains marchés, notamment en Grande-Bretagne.

L'entreprise est en concurrence avec Cadence Design Systems

CDNS.O et Siemens sur le marché de l'automatisation de la conception électronique, qui devrait croître à mesure que les fabricants de puces s'efforcent de construire des processeurs d'intelligence artificielle et de calcul à haute performance.

Synopsys a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,26 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 2,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Synopsys a déclaré un bénéfice de 2,90 dollars par action, supérieur aux estimations de 2,78 dollars.

Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,36 et 2,42 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars estimés par les analystes.

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
338,0600 USD NASDAQ +0,89%
INTEL
40,7800 USD NASDAQ +0,69%
NVIDIA
183,7800 USD NASDAQ -0,64%
QUALCOMM
182,2100 USD NASDAQ +3,53%
SYNOPSYS
475,8300 USD NASDAQ +2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank