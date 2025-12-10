Synopsys dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à une forte demande d'outils de conception de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O a dépassé les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses outils de conception de puces, ce qui a fait grimper ses actions de 5% dans les échanges prolongés.

Synopsys, dont les logiciels sont utilisés par les fabricants de semi-conducteurs pour concevoir et vérifier les puces, a bénéficié de l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle et l'informatique avancée, qui nécessitent des architectures de puces de plus en plus complexes.

Elle a également bénéficié de son partenariat avec Nvidia

NVDA.O , Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O .

La semaine dernière, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans le fabricant de logiciels de conception de puces dans le cadre d'un partenariat pluriannuel élargi visant à développer conjointement de nouveaux outils pour la conception de produits dans tous les secteurs à l'aide de sa technologie d'IA.

Le mois dernier, la société basée à Sunnyvale, en Californie, a annoncé son intention de licencier environ 10 % de ses effectifs, expliquant que cette mesure lui permettrait de réinvestir dans des domaines de croissance tels que la conception basée sur l'IA et les solutions au niveau du système.

Synopsys a également finalisé l'acquisition du fabricant de logiciels de simulation Ansys en juillet, une opération qui a contribué à hauteur de 667,7 millions de dollars au chiffre d'affaires du quatrième trimestre. L'opération, annoncée au début de l'année dernière, a fait l'objet d'un examen approfondi de la concurrence sur certains marchés, notamment en Grande-Bretagne.

L'entreprise est en concurrence avec Cadence Design Systems

CDNS.O et Siemens sur le marché de l'automatisation de la conception électronique, qui devrait croître à mesure que les fabricants de puces s'efforcent de construire des processeurs d'intelligence artificielle et de calcul à haute performance.

Synopsys a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,26 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 2,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Synopsys a déclaré un bénéfice de 2,90 dollars par action, supérieur aux estimations de 2,78 dollars.

Pour le premier trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,36 et 2,42 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars estimés par les analystes.