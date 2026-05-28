Synopsys chute malgré des résultats supérieurs aux attentes

Le spécialiste des logiciels de conception de puces a dépassé le consensus, mais la baisse séquentielle de l'activité et le poids de l'intégration d'Ansys ont pesé sur le titre.

Synopsys a reculé d'environ 8% le lendemain de ses résultats trimestriels, malgré une publication supérieure au consensus. L'éditeur américain de logiciels de conception de semi-conducteurs, devenu aussi un acteur majeur de la simulation industrielle avec l'acquisition d'Ansys, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,28 MdsUSD au deuxième trimestre fiscal, contre 2,25 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 3,35 USD, également au-dessus des attentes, qui ressortaient autour de 3,15 USD.

Si la progression annuelle du chiffre d'affaires atteint près de 42%, la comparaison avec le trimestre précédent a refroidi le marché. Les revenus ont reculé de 5,5% en séquentiel, tandis que le bénéfice ajusté par action a également diminué par rapport au premier trimestre et reste inférieur à celui de l'an dernier, en baisse de 8,7%. En données GAAP, la rentabilité a été fortement comprimée par l'amortissement des actifs acquis, les coûts de restructuration et les dépenses d'intégration liées à Ansys.

Dans une industrie portée par la complexité croissante des puces d'intelligence artificielle, Synopsys conserve pourtant plusieurs relais structurels. L'investissement de 2 MdsUSD réalisé par Nvidia en décembre 2025 s'accompagne d'un partenariat stratégique pluriannuel. L'objectif est d'intégrer les technologies de calcul accéléré et d'intelligence artificielle de Nvidia, notamment CUDA-X et Omniverse, aux outils de conception électronique automatisée de Synopsys afin d'accélérer la simulation, la vérification et la conception de produits complexes.

Alors que cette alliance peut renforcer la position de Synopsys auprès des industriels des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'aérospatiale, le marché attend encore des preuves plus tangibles sur la croissance organique. L'activité Design IP reste en recul sur un an (-5,8%) et la dette post-Ansys dépasse encore 10 MdsUSD. L'Investor Day prévu en septembre pourrait devenir un rendez-vous important pour clarifier le potentiel de synergies et la trajectoire post-acquisition.