Symbotic dégringole, SoftBank réduisant sa participation dans le cadre d'une offre d'actions

3 décembre -

** Les actions du fournisseur de robots Symbotic SYM.O ont baissé de 13,4 % dans les échanges prolongés à 63,40 $ après l'annonce d'une offre d'actions

** SYM, basé à Wilmington, Massachusetts, lance une offre de 10 millions d'actions ();

la filiale de 9984.T se séparera de 3,5 millions d'actions

** SYM utilisera le produit net de l'offre à des fins générales

** Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux teneurs de livres, rejoints par TD Secs

** La société japonaise SoftBank et ses filiales détiennent environ 49 millions des 592 millions d'actions en circulation de SYM, selon la déclaration à la SEC ()

** Walmart WMT.N détient 15 millions d'actions, selon les données du LSEG

** L'action de SYM a clôturé le mercredi en hausse de 9,4 % à 73,22 $. Elle a plus que triplé depuis le début de l'année

** SYM est devenu public en 2022 après que la société soutenue par WMT ait fusionné () avec SPAC sponsorisé par SoftBank

** Sur les 20 analystes couvrant SYM, la répartition des recommandations est la suivante: 8 " achat fort " ou " achat ", 9 " maintien " et 3 " vente ": le PT médian est de 60,50 $ - LSEG