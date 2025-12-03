 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Symbotic dégringole, SoftBank réduisant sa participation dans le cadre d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions du fournisseur de robots Symbotic SYM.O ont baissé de 13,4 % dans les échanges prolongés à 63,40 $ après l'annonce d'une offre d'actions

** SYM, basé à Wilmington, Massachusetts, lance une offre de 10 millions d'actions ();

la filiale de 9984.T se séparera de 3,5 millions d'actions

** SYM utilisera le produit net de l'offre à des fins générales

** Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux teneurs de livres, rejoints par TD Secs

** La société japonaise SoftBank et ses filiales détiennent environ 49 millions des 592 millions d'actions en circulation de SYM, selon la déclaration à la SEC ()

** Walmart WMT.N détient 15 millions d'actions, selon les données du LSEG

** L'action de SYM a clôturé le mercredi en hausse de 9,4 % à 73,22 $. Elle a plus que triplé depuis le début de l'année

** SYM est devenu public en 2022 après que la société soutenue par WMT ait fusionné () avec SPAC sponsorisé par SoftBank

** Sur les 20 analystes couvrant SYM, la répartition des recommandations est la suivante: 8 " achat fort " ou " achat ", 9 " maintien " et 3 " vente ": le PT médian est de 60,50 $ - LSEG

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
94,990 EUR Tradegate +6,13%
SYMBOTIC RG-A
73,2200 USD NASDAQ +9,37%
WALMART
114,450 USD NYSE +1,81%
