Syensqo publie son premier rapport annuel intégré 2023

Bruxelles, le 16 avril 2024 - 08h30 CEST

Syensqo publie son premier rapport annuel intégré 2023, qui constitue un aperçu complet et intégré de la stratégie, des activités et des performances du Groupe sur l’année.

Le rapport comprend les états financiers et extra-financiers, y compris les performances environnementales et sociétales ainsi que les pratiques en matière de gouvernance, de rémunération et de gestion des risques. Plus qu'un simple rapport, le document met en lumière les l’ensemble des activités de Syensqo ainsi que ses ambitions pour l'avenir.

"2023 a été une année remarquable pour Syensqo et je suis fière de nos réalisations", a déclaré le Dr Ilham Kadri, CEO de Syensqo. "Grâce au soutien massif de 99,53% des actionnaires de Solvay, nous avons pu mener à bien notre projet de séparation en décembre, tout en atteignant notre objectif d'EBITDA pour l'ensemble de l'année et en renforçant encore notre bilan. Tout cela a été réalisé malgré un environnement macroéconomique incertain. Nous avons également utilisé notre forte génération de trésorerie pour accélérer le rythme de nos investissements dans nos technologies et nos plateformes stratégiques, conformément à nos objectifs à moyen terme.”

"En tant que leader de l'innovation, notre nouvelle indépendance ouvre de nouvelles portes pour accélérer notre croissance, mieux servir nos clients et créer de la valeur."

Le rapport 2023 complet est publié dans la section financière sur le site de Syensqo . Il est également disponible en téléchargement au format électronique unique européen (ESEF), tel que requis par le règlement de l'UE 2019/815.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

Pièces jointes