Syensqo étoffe sa direction avec trois nominations
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:18
Rejoignant Syensqo en tant que chief people officer , Kerstin Artenberg apporte "une solide expérience internationale dans des environnements industriels et technologiques" et "contribuera à renforcer la culture de haute performance de Syensqo à l'échelle du groupe".
Arnaud Valenduc devient quant à lui président de l'unité Specialty Polymers . Il dispose d'une forte expérience en stratégie, développement et transformation dans l'industrie chimique. Depuis 2022, il était business director chez Ineos Inovyn.
Arnaud Wisnia, enfin, prend les fonctions de chief strategy & transformation officer . Depuis 2022, il occupait le poste de VP & managing director, president performance minerals chez Minerals Technologies, où il pilotait une activité mondiale de matériaux de spécialité.
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