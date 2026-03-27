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Syensqo étoffe sa direction avec trois nominations
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:18

Syensqo annonce la nomination de deux nouveaux membres au sein de son Executive leadership team (ELT), ainsi que celle d'un chief strategy & transformation officer, marquant ainsi une nouvelle étape dans la transition du leadership au sein du groupe de chimie belge.

Rejoignant Syensqo en tant que chief people officer , Kerstin Artenberg apporte "une solide expérience internationale dans des environnements industriels et technologiques" et "contribuera à renforcer la culture de haute performance de Syensqo à l'échelle du groupe".

Arnaud Valenduc devient quant à lui président de l'unité Specialty Polymers . Il dispose d'une forte expérience en stratégie, développement et transformation dans l'industrie chimique. Depuis 2022, il était business director chez Ineos Inovyn.

Arnaud Wisnia, enfin, prend les fonctions de chief strategy & transformation officer . Depuis 2022, il occupait le poste de VP & managing director, president performance minerals chez Minerals Technologies, où il pilotait une activité mondiale de matériaux de spécialité.

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