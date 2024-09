Syensqo annonce un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros

Bruxelles, Belgique – 30 septembre 2024 - 08h30 CEST

Syensqo annonce aujourd'hui que son Conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions visant à restituer jusqu'à €300 millions aux actionnaires, en s'appuyant sur la position financière solide de la Société et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, tout en conservant une notation de crédit solide dite “investment grade”.

L'objectif du programme est d'améliorer la structure du capital et l'efficacité de Syensqo, en annulant toutes les actions rachetées dans le cadre du programme et en réduisant ainsi le capital social émis de la société.

Le programme sera réalisé selon les termes et conditions approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 décembre 2023. Il sera mené conformément à la réglementation applicable et exécuté par un intermédiaire

Sous réserve des conditions du marché, le nouveau programme de rachat d'actions devrait débuter après l'achèvement du programme de rachat d'actions existant, annoncé en juin 2024, qui couvre les obligations actuelles et futures dans le cadre des plans d'incitation à long terme actuels de Syensqo pour les employés.

Dr Ilham Kadri , CEO de Syensqo a commenté: “ L'annonce du programme de rachat d'actions de €300 millions est un signe fort de la confiance du conseil d'administration et de l'équipe de direction dans nos performances futures et notre génération de cash. En parallèle, nous continuerons à donner la priorité à l'allocation de capital vers les projets de croissance organique présentant les rendements les plus attractifs, conformément à notre plan à moyen terme. ”

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

