- Sycomore Asset Management vient de recruter Thibault Renoux en qualité de gérant actions spécialisé dans l’investissement durable.Thibault Renoux vient de BDF Gestion, où il était gérant actions et a conçu un fonds thématique pour l’environnement fournissant des solutions durables pour lutter contre le réchauffement climatique.Auparavant, il travaillé chez Mirova comme analyste actions, notamment sur des fonds globaux axés sur la thématique de l’environnement. Il a débuté sa carrière en 2014 chez UBS en tant qu’analyste en gestion de patrimoine.Chez Sycomore, Thibault Renoux cogérera le fonds Sycomore Global Eco Solutions, lancé en décembre 2021, qui investit dans des entreprises engagées dont les modèles économiques contribuent à la transition écologique et énergétique. Il travaillera aux côtés d’Anne-Claire Abadie et Alban Préaubert. L’équipe de gestion se compose désormais de 25 gérants-analystes.

Laurence Marchal