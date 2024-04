Stanislas de Bailliencourt, responsable de l'obligataire et de l'allocation d'actifs, et Emmanuel de Sinety, gérant, assurent la gestion du fonds Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, aux côtés de Tony Lebon, analyste crédit.

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds est exposé à des thématiques de croissance durables, telles que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'électrification, la mobilité verte, la construction durable, l'économie circulaire, la gestion des ressources naturelles, l'alimentation durable et la consommation responsable, ou encore les éco-services.

(AOF) - Sycomore Asset Management lance le fonds Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds, investissant dans des obligations émises par des entreprises qui contribuent à la transition énergétique et écologique, essentiellement issues du segment Investment Grade. La nouvelle stratégie classée SFDR 9 vient renforcer la gamme obligataire de Sycomore AM, totalisant désormais quelque 1,7 milliard d’euros sous gestion.

Sycomore AM : lancement d'un fonds d'obligations d'entreprises IG à impact environnemental

