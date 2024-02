Sycomore AM lance son deuxième fonds à échéance : Sycoyield 2030

(AOF) - Après son premier fonds daté Sycoyield 2026, Sycomore Asset Management lance son deuxième fonds à échéance, Sycoyield 2030, qui sera géré par la même équipe, Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety. Sycoyield 2030, fonds de portage, investit dans des obligations d'entreprises, principalement notées " BB ", le haut du segment haut rendement, libellées en euros. La diversification est assurée en termes de pays et de secteur et l'équipe de gestion fait particulièrement attention à la qualité des signatures afin de réduire le risque de défaut.

Le fonds est classé SFDR 8.

Dans un contexte de marché de taux favorables à des stratégies à échéance, ce lancement vient renforcer la gamme obligataire de Sycomore AM et s'appuie sur une expertise de plus de 12 ans sur des stratégies crédit.

A l'instar de Sycoyield 2026, qui affiche plus de 400 millions d'euros d'encours, il ne fait pas l'objet d'une période de souscription.