Sword se développe en Suisse par de nouveaux contrats
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 08:17
'Ces engagements longue durée s'articulent autour de développement de projets à forte valeur ajoutée et de tierce maintenance applicative (TMA)', précise le groupe de services informatiques.
Cette dynamique se prolonge désormais en Suisse Alémanique, où il a remporté des projets auprès de l'Etat de Zurich, de l'ETH Zurich et de la Ville de Berne, des nouveaux clients qui marquent le début d'un ancrage stratégique dans la région germanophone.
Sword rappelle être historiquement implanté en Suisse Romande, où il accompagne depuis plus de 20 ans des institutions majeures telles que l'Etat de Genève, l'Etat de Vaud, ou encore les Villes de Lausanne et de Genève.
