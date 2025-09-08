 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 694,02
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sword renforce sa collaboration avec le service public suisse
information fournie par AOF 08/09/2025 à 08:56

(AOF) - Sword annonce avoir récemment signé de nouveaux contrats d'une durée de 4 ans avec les acteurs publics en Suisse, pour un montant supérieur à 50 millions de francs suisses. "Ces engagements longue durée s’articulent autour de développement de projets à forte valeur ajoutée et de Tierce Maintenance Applicative (TMA). Cette dynamique se prolonge désormais en Suisse Alémanique, où Sword a remporté des projets auprès de l’état de Zurich, de l’ETH Zurich et de la Ville de Berne", détaille le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SWORD GROUP
35,0000 EUR Euronext Paris +3,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank