Sword renforce sa collaboration avec le service public suisse

(AOF) - Sword annonce avoir récemment signé de nouveaux contrats d'une durée de 4 ans avec les acteurs publics en Suisse, pour un montant supérieur à 50 millions de francs suisses. "Ces engagements longue durée s’articulent autour de développement de projets à forte valeur ajoutée et de Tierce Maintenance Applicative (TMA). Cette dynamique se prolonge désormais en Suisse Alémanique, où Sword a remporté des projets auprès de l’état de Zurich, de l’ETH Zurich et de la Ville de Berne", détaille le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques
