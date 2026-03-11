 Aller au contenu principal
Sword Group vise une croissance organique de 12% pour 2026
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:02

Sword Group a publié ses résultats annuels non audités, marqués notamment par un chiffre d'affaires en hausse de 10,74%, à 357,7 millions d'euros.

En organique, la croissance de l'entreprise spécialisée dans le conseil et les services informatiques s'est élevée à 12,3% en 2025.

De son côté, l'Ebitda a atteint 42,9 MEUR, contre 38,8 MEUR un an plus tôt, soit une progression de 10,57%, faisant ressortir une marge d'Ebitda de 12%, inchangée par rapport à 2024.

Un dividende de 2 EUR par action a été proposé à l'assemblée générale annuelle.

Pour l'exercice en cours, Sword Group vise une croissance organique ambitieuse de 12%.

La société précise qu'à la suite de la cession de Tipik, elle va se concentrer ses efforts sur de nouvelles opérations de croissance externe afin de maintenir une dynamique de développement. Les orientations seront présentées lors de la réunion annuelle qui se tiendra jeudi 12 mars. Lors de ce rendez-vous, la société présentera de nouveaux modèles d'efficacité, de nouveaux leviers de croissance et de nouvelles opportunités de création de valeur.

