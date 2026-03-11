Sword Group vise une croissance organique de 12% pour 2026
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:02
En organique, la croissance de l'entreprise spécialisée dans le conseil et les services informatiques s'est élevée à 12,3% en 2025.
De son côté, l'Ebitda a atteint 42,9 MEUR, contre 38,8 MEUR un an plus tôt, soit une progression de 10,57%, faisant ressortir une marge d'Ebitda de 12%, inchangée par rapport à 2024.
Un dividende de 2 EUR par action a été proposé à l'assemblée générale annuelle.
Pour l'exercice en cours, Sword Group vise une croissance organique ambitieuse de 12%.
La société précise qu'à la suite de la cession de Tipik, elle va se concentrer ses efforts sur de nouvelles opérations de croissance externe afin de maintenir une dynamique de développement. Les orientations seront présentées lors de la réunion annuelle qui se tiendra jeudi 12 mars. Lors de ce rendez-vous, la société présentera de nouveaux modèles d'efficacité, de nouveaux leviers de croissance et de nouvelles opportunités de création de valeur.
Valeurs associées
|31,100 EUR
|Euronext Paris
|-0,48%
A lire aussi
-
Fort de deux nouveaux casinos, Partouche affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre
Le groupe de casinos Partouche, fort depuis un an de deux nouveaux casinos à Cannes et au Bénin, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au premier trimestre, à 131,2 millions d'euros. C'est "un trimestre satisfaisant, même lorsqu'on met de côté ... Lire la suite
-
Un ancien conseiller d'Etat doit être jugé le 10 avril à Paris pour pantouflage : la justice lui reproche d'avoir défendu TotalEnergies comme avocat, deux ans après avoir participé à une décision concernant une filiale du géant énergétique, a-t-on appris de sources ... Lire la suite
-
JPMorgan déprécie la valeur des portefeuilles de prêts de certains fonds de crédit privé selon deux sources
par Angela Christy M et Rajveer Pardesi et Saeed Azhar JPMorgan a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources proches ... Lire la suite
-
Le groupe M6 a fait condamner Google à près de 23 millions d'euros de dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, a indiqué mercredi le géant américain à l'AFP, confirmant une information du média spécialisé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer