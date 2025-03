Sword Group | Sword Suisse renforce son positionnement auprès des Agences Onusiennes | un 4ème contrat cadre signé avec l’Organisation Mondiale de la Santé

Une nouvelle étape stratégique pour Sword Suisse | Objectif +50 % de croissance sur le marché onusien d’ici 2025.



Sword franchit une nouvelle étape avec la signature de son quatrième contrat cadre avec une agence onusienne majeure : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Ce succès confirme la stratégie de développement et d’excellence de notre division suisse sur le marché des organisations internationales. Ce nouveau contrat, d’une durée de 5 ans, confirme notre présence et notre engagement sur le long terme.



Un rayonnement global et des opportunités accrues : avec 4 contrats long terme (LTA) actifs (OMPI, UNICEF, OMS, BIT), Sword s’impose comme un acteur clé sur le marché onusien de l’IT Engineering, estimé à 500 millions USD en 2023, dont 150 millions via le Procurement CH.



Pour 2024, le chiffre d’affaires de Sword sur le segment ONU atteint 8,5 millions USD, avec un objectif ambitieux de dépasser les 10 millions USD en 2025, marquant une croissance de +150 % en deux ans.



Sword réaffirme sa détermination à soutenir les agences onusiennes grâce à des solutions innovantes et une organisation adaptée, poursuivant ainsi son expansion internationale.



Pour lire le communiqué de presse dans son ensemble 👉 cliquez ici : https://www.sword-group.com/fr/actualites/ !



Agenda

12/03/25 : Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2024, 10 heures, Paris